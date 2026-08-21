Минобороны: ВС РФ дронами поразили склады с военной техникой в порту Рени

ВС РФ дронами поразили склады с вооружением и военной техникой в порту Рени Минобороны: ВС РФ дронами поразили склады с военной техникой в порту Рени

Москва21 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 21 августа нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, целью атаки стал порт Рени.

В течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом говорится в сообщении МО

Накануне Минобороны России сообщало, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии. В Киевской области был поражен транспортно-логистический центр с товарами двойного назначения и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).