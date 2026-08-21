Москва21 авгВести.Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 21 августа нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, целью атаки стал порт Рени.
В течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Рени поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществомговорится в сообщении МО
Накануне Минобороны России сообщало, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии. В Киевской области был поражен транспортно-логистический центр с товарами двойного назначения и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).