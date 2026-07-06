Раненый боевик ВСУ был оставлен без медпомощи из-за своей национальности

Раненому военному ВСУ отказали в медпомощи по причине его национальности Раненый боевик ВСУ был оставлен без медпомощи из-за своей национальности

Москва6 июл Вести.Пленный военный 107-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Руснак, являющийся этническим молдаванином, в беседе с РИА Новости рассказал, как его сослуживцы отказались оказывать ему медпомощь после того, как он получил ранение, объяснив это его национальностью.

После того, как Руснак получил осколочные ранения ног​​​, один из сослуживцев попытался оказать ему первую медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение. Однако, по словам военного, другие осудили это.

Ребята сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить - пусть умирает отметил пленный

Руснак сказал, что эти же сослуживцы, оставляя позицию, бросили его.

Ранее украинский пленный Даниэль Жарков заявил, что боевики ВСУ голодали по десять дней и больше, находясь на передовой. Он добавил, что украинская армия сталкивается с критической нехваткой продовольствия и отсутствием логистики.