Москва25 сенВести.Инвестиционный совет Татарстана одобрил 8 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 5,2 млрд рублей. Заседание провел глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона.
Среди проектов – создание промышленного парка "Лидер" в Тюлячинском районе и строительство спорткомплекса в Тукаевском районе. Кроме того, есть планы по организации производства сварных балок в Набережных Челнах.
Ряд проектов связаны с медициной. В Нижнекамске планируется построить медицинский центр и центр "Гармония здоровья".
Акватермальный комплекс появится на Оренбургском тракте в Казани.