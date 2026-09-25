В Татарстане собираются реализовать 8 инвестпроектов на 5,2 млрд рублей

Восемь крупных инвестпроектов планируют реализовать в Татарстане В Татарстане собираются реализовать 8 инвестпроектов на 5,2 млрд рублей

Москва25 сен Вести.Инвестиционный совет Татарстана одобрил 8 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 5,2 млрд рублей. Заседание провел глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона.

Среди проектов – создание промышленного парка "Лидер" в Тюлячинском районе и строительство спорткомплекса в Тукаевском районе. Кроме того, есть планы по организации производства сварных балок в Набережных Челнах.

Ряд проектов связаны с медициной. В Нижнекамске планируется построить медицинский центр и центр "Гармония здоровья".

Акватермальный комплекс появится на Оренбургском тракте в Казани.