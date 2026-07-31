Эксперт Урсалов: на аренду авто с метаном сейчас очень сильно вырос спрос Эксперт Урсалов рассказал, как сейчас сдаются авто с метаном

Москва31 июл Вести.На аренду автомобилей с метановым топливом образовался дикий спрос, при этом машины на бензине берут реже. Об этом ИС "Вести" рассказал директор таксомоторной организации Максим Урсалов.

По его словам, в связи с данной ситуацией компания ведет переговоры о переоборудовании машин на метановое топливо.

Практически каждая заявка – это заявка на авто с метаном. Соответственно, у нас авто с метаном свободных вообще нет. То есть на них сейчас дикий спрос пошел, но при этом машины на бензине сдаюся [хуже]. Вот, если вы сейчас обратили внимание, у нас площадка в основном заполнена авто на бензине. Вот такая картина на данный момент. Поэтому мы сейчас ведем переговоры насчет того, чтобы переоборудовать все оставшиеся машины на метановое оборудование отметил Урсалов

Ранее сообщалось, что лимиты на топливо начали отменять на Кубани. Как отметил глава региона Александр Кондратьев, вторую неделю фиксируется снижение количества закрытых АЗС, на заправках стало меньше очередей.