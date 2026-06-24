Глава РЭО Исмаилов рассказал о перспективах использования транспорта на метане Глава РЭО Исмаилов: опыт Сочи по переводу транспорта на метан будут тиражировать

Москва24 июн Вести.Опыт пилотного проекта по расширению использования газомоторного топлива в Сочи впоследствии может быть тиражирован на другие курортные города. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В Сочи активно внедряется использование метанового топлива для общественного транспорта и коммунальной техники.

Проект, который мы хотим реализовать в Сочи, носит комплексный характер. Это и общественный транспорт, и такси, и коммунальная техника. Такой проект сейчас мы инициировали для Сочи как для города-курорта, чтобы потом можно было тиражировать этот опыт в других курортных городах сообщил Исмаилов

Ранее президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников в интервью ИС "Вести" объяснил, почему газомоторное топливо безопаснее дизельного.