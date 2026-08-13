Глава "Татнефти" рассказал, как превратить углекислый газ в топливо Глава "Татнефти" Маганов: даже углекислый газ может быть топливом

Москва13 авг Вести.Углекислый газ (CO2) может превратиться в топливо, его использование для повышения нефтеотдачи экономически оправдано. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".

Мы пускаем в оборот вполне себе известные компоненты и все, что связано с органикой: зеленые растения, даже тот пресловутый СО2, которого все боятся, и он тоже может превратиться в топливо. Говоря об углеродной нейтральности, мы активно прорабатываем вопросы улавливания углерода в виде СО2. А что дальше? Распространенный процесс – это захоронение его в пластах, и мы первые в Российской Федерации уже получили лицензию и это делаем. С точки зрения использования СО2 для повышения нефтеотдачи вот именно той добычи той трудной нефти, это экономически оправдано сказал он

Ранее Наиль Маганов заявил, что "Татнефть" еще до санкций наработала свои технологии производства оборудования.