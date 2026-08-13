Москва13 авг Вести.Находящиеся в разработке у компании "Татнефть" запасы нефти рассчитаны на сотни лет. Об заявил генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву, сообщает ИС "Вести".

Все … процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными. Я думаю, что [запасов] на сотни [лет]. Десять – это было бы слишком расточительно и неправильно