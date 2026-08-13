Москва13 авг Вести.В треугольнике "наука-бизнес-власть" лидером должно быть государство. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".

Государство в моем понимании должно обозначать приоритеты. Приоритеты ... с точки зрения нашего государства, с точки зрения его развития, устойчивости, должны присутствовать в нашей стране. А дальше вместе с наукой бизнес должен подумать, как этих приоритетов достичь. Дальше обмен с государством мнениями или предоставлением государству проекта, как можно решать эти задачи, те, которые стоят перед нашей страной … Лидером должно быть государство