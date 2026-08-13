Москва13 авг Вести.Автомобильные шины являются большим загрязнителем, чем микропластик. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".

Мы производим шины. Это очень хорошее изобретение человека … Но есть и негативные факторы. В том числе все наши колеса мы делаем из каучука, из резины. Сейчас многие говорят о загрязнении микропластиком. В моем понимании шины еще больший загрязнитель, нежели микропластик. Постоянно ездят машины, стирание [шин], и все это поднимается. Дальше шины изнашиваются. И что? Какова их судьба? Иногда мы видим их на обочинах валяющимися, иногда … загораются все эти хранилища. Мы призадумались. И в нашей стране, и во всем мире есть вопросы к утилизации шин. Для нас уникальная ситуация, когда мы производим шины, мы их отдаем потребителям, мы потом собираем их у потребителей. Первое, что мы делаем, мы пытаемся восстановить эти шины … Мы ее разлагаем снова на молекулы … и опять возвращаем все в этот в цикл сказал он

Также Маганов добавил, что в каждую шину компания начала вживлять чипы.

Мы сделали шину умной. И вместе с нашими коллегами с КамАЗа разработали программку, а теперь мы ее усовершенствовали сами, по которой мы смотрим, как эксплуатируется машина. Потому что, чем она правильнее эксплуатируется, разгоны, нагрузки, тем меньше шина изнашивается … Та же самая история по расходу топлива. Эти наши системы позволяют контролировать расход топлива. И что совсем для нас немаловажно, это контроль. Все шины, входящие в Российскую Федерацию, к нам, должны быть оснащены чипами. И тогда мы можем отследить шину от момента производства до ее момента попадания к нам в утилизационный пункт отметил он

Ранее старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко заявил, что летняя жара создает дополнительную нагрузку на автомобильные шины. При определенных условиях это может повысить риск их разрушения.