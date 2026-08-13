Москва13 авг Вести."Татнефть" возрождает отрасль лесохимии, в которой Россия была мировым лидером. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".

По его словам, компания работает над методами биологического захвата.

У нас есть деревья, которые растут очень быстро, но, к сожалению, которые не сильно пригодны в виде строительных материалов, если над ними дополнительно не поработать. Если поработать, это будет идеальный вариант. И мы возрождаем ту отрасль, которая была здесь, пришли к возрождению той отрасли, в которой наша страна была лидером мировым – это лесохимия. Лесохимия как часть биохимии. И вот над этим у нас тоже работает несколько лабораторий, и мы пытаемся получить ингредиенты для топлива