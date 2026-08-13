Москва13 авг Вести.Даже в нынешних непростых геополитических условиях вопрос международной кооперации никуда не уходил. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".

Он никуда не уходил и не должен уходить. Какие бы ни были сегодня недоразумения, недопонимания. Мы живем на одной планете, мы дышим одним воздухом. Это то, что нас объединяет. Мы все переживаем за наше будущее. Не должно быть энергетической бедности, люди должны иметь доступ ко всем возможностям цивилизации