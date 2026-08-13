"Татнефть" еще до санкций наработала свои технологии производства оборудования Маганов: "Татнефть" еще до санкций наработала свое производство оборудования

Москва13 авг Вести."Татнефть" еще до санкций наработала свои технологии производства оборудования. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".

[Еще до санкций удалось наработать] в полном объеме и не только технологии добычи, но и технологии производства оборудования для этой добычи. Оборудование [заказывали] частично в Татарстане … опытные образцы, во всяком случае, точно. И второе, нам удалось создать технологию вместе с российской наукой переработки этой тяжелой нефти, очень тяжелой нефти, как ее квалифицированно переработать и получить экономический результат сказал он

Ранее Наиль Маганов заявил, что в разработке у компании "Татнефти" запасы нефти рассчитаны на сотни лет.