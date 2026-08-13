Москва13 авгВести."Татнефть" еще до санкций наработала свои технологии производства оборудования. Об этом президенту ассоциации "Глобальная энергия" Сергею Брилёву заявил генеральный директор компании Наиль Маганов, сообщает ИС "Вести".
[Еще до санкций удалось наработать] в полном объеме и не только технологии добычи, но и технологии производства оборудования для этой добычи. Оборудование [заказывали] частично в Татарстане … опытные образцы, во всяком случае, точно. И второе, нам удалось создать технологию вместе с российской наукой переработки этой тяжелой нефти, очень тяжелой нефти, как ее квалифицированно переработать и получить экономический результатсказал он
Ранее Наиль Маганов заявил, что в разработке у компании "Татнефти" запасы нефти рассчитаны на сотни лет.