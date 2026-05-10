Москва10 маяВести.Девочка, которую оставили в аэропорту турецкой Антальи в 2024 году, продолжит проживать в своей приемной семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Она уже живет в приемной семье. У нее есть мама, папа, сестра, брат. У нее все хорошосказала Мишонова
Она подтвердила, что ребенок продолжит проживать в своей приемной семье в Павловском Посаде.
Родившая и оставившая в аэропорту Турции мать была приговорена к 15 годам тюрьмы, но апелляционный суд освободил ее из-под стражи. Следом она была лишена родительских прав.