Омбудсмен рассказала, где будет жить оставленная в аэропорту Антальи девочка Мишонова: оставленная в аэропорту Антальи девочка проживает в приемной семье

Москва10 мая Вести.Девочка, которую оставили в аэропорту турецкой Антальи в 2024 году, продолжит проживать в своей приемной семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Она уже живет в приемной семье. У нее есть мама, папа, сестра, брат. У нее все хорошо сказала Мишонова

Она подтвердила, что ребенок продолжит проживать в своей приемной семье в Павловском Посаде.

Родившая и оставившая в аэропорту Турции мать была приговорена к 15 годам тюрьмы, но апелляционный суд освободил ее из-под стражи. Следом она была лишена родительских прав.