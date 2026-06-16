Премьер Малайзии вылетел на саммит Россия–АСЕАН под песню "Матушка"

Премьер Малайзии отправился в Россию под хит "Матушка" Премьер Малайзии вылетел на саммит Россия–АСЕАН под песню "Матушка"

Москва16 июн Вести.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о вылете в Россию для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН в Казани и сопроводил публикацию в соцсетях песней "Матушка" российской певицы Татьяны Куртуковой.

В публикации Ибрагим разместил фотографии посадки на правительственный самолет и рассказал о целях предстоящей поездки.

Отправляюсь в Казань, Российская Федерация, для участия в памятном саммите АСЕАН–Россия написал Ибрагим

Премьер-министр отметил, что также планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня.