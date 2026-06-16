Москва16 июнВести.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о вылете в Россию для участия в юбилейном саммите Россия–АСЕАН в Казани и сопроводил публикацию в соцсетях песней "Матушка" российской певицы Татьяны Куртуковой.
В публикации Ибрагим разместил фотографии посадки на правительственный самолет и рассказал о целях предстоящей поездки.
Отправляюсь в Казань, Российская Федерация, для участия в памятном саммите АСЕАН–Россиянаписал Ибрагим
Премьер-министр отметил, что также планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений России и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня.