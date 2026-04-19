Гергиев дал концерт в Екатеринбурге, вернувшись в родные стены

Москва19 апр Вести.Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров дал концерт в Екатеринбурге в рамках юбилейного 25-го Московского Пасхального фестиваля. Для дирижера Валерия Гергиева выступление стало возвращением в родные стены, отметил в интервью ИС "Вести" директор Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов.

Главным произведением концерта стала Пятая симфония Густава Малера. Стены Свердловской филармонии для Валерия Гергиева можно считать родными.

Ведь ровно 50 лет назад, в апреле 1976 года, Валерий Абисалович начал свою трудовую деятельность, и начал он ее в Свердловской филармонии за пультом Симфонического филармонического оркестра отметил Рустем Хасанов

Кстати, сам Валерий Гергиев считает, что нынешний сезон Пасхального фестиваля может стать рекордным по охвату регионов России в рамках одного мероприятия.