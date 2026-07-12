Москва12 июл Вести.В Суздале на открытии летнего фестиваля Дениса Мацуева представили оперу "Война и мир". Музыкальное выступление гостям представили на Открытой сцене у Александровского монастыря. Об особенностях постановки на фестивале в формате опер-эйр рассказал ИС "Вести" начальник управления президента РФ по общественным проектам, режиссер-постановщик Сергей Новиков.

У опен-эйр есть свои недостатки в плане, что невозможно здесь 4,5-часовую оперу показать. Это будет тяжело очень зрителям без соответствующей инфраструктуры. Но есть свои преимущества - можно действительно сделать масштаб. У нас статистов 200 человек будут маршировать? во втором действии – будут четыре лошади со всадниками. На стационарной площадке по габаритам это никому недоступно, а в формате опен-эйра это все можно реализовать сказал он

Особенностью такого формата представления являются звуковые эффекты.

Тут солисты очень опытные. И тут есть своя специфика, к которой надо привыкать, к звуку через гарнитуру. В связи с тем, что здесь нет акустики, звук отражается от ближних башен и надо приноровиться. У этого есть не очень приятная для вокалистов специфика. Но это все компенсируется, что здесь можно расположить 3 тысячи человек зрителей. Поэтому популяризаторский эффект, думаю, будет иметь большой сказал он

За два дня оперу "Война и мир" услышали 6000 человек.