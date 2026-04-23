Москва23 апр Вести.Сегодня официально стартовало эфирное вещание новой радиостанции "Песни от всей души" — уникального проекта известного журналиста и телеведущего Андрея Малахова. Об этом сообщает ИС "Вести".

Теперь поклонникам одноименного телепроекта не придется ждать выходных, чтобы петь вместе с героями полюбившиеся мелодии. Радиостанция дарит возможность снова встретиться с уже знакомыми героями, услышать их трогательные истории, популярные шлягеры и авторские песни.

Песни, которые поют наши герои, идут не от аранжировщиков и продюсеров, а от сердца, от семьи, от жизни. Я очень рад, что теперь у этой душевной музыки появился свой круглосуточный дом в радиоэфире. Пусть "Песни от всей души" звучат для вас каждый день, согревая теплом и воспоминаниями отметил автор проекта Андрей Малахов

Первый прямой эфир радиостанции 23 апреля из студии в Челябинске вместе с Андреем Малаховым провели Валерий Семин и Антон Демидов.

Запуск радиостанции — логичное продолжение феноменального успеха телевизионного шоу. Данные подтверждают народную любовь: по итогам 2023 года шоу заняло 1-е место по рейтингам среди еженедельных развлекательных ток-шоу.

В 2024 году шоу вновь заняло 1-е место по рейтингам среди развлекательных ток-шоу выходных, а по доле аудитории вместе с проектом "Привет, Андрей!" существенно опережало любые другие программы. В 2025 году — снова 1-е место по рейтингу среди регулярных развлекательных передач. Шоу "Песни от всей души" выходит в эфир телеканала "Россия 1" с марта 2022 года.

"Песни от всей души" — это не просто музыка. Это уникальные голоса, судьбы и песни, которые изменили жизни людей. В эфире звучат как народные хиты и шлягеры советской эстрады, так и авторские композиции талантов из разных регионов страны.

Постоянными гостями радиостанции станут герои телепередачи со своими трогательными историями, популярные певцы, актеры и музыканты. Она специализируется на жанре народной песни в самом широком понимании этого слова: от традиционного фолка до ставших подлинно народными шлягеров.

Слушатели радиостанции — обычные взрослые люди 35–55 лет с семьями, работой, домом и дачей (ядро аудитории — мужчины старше 35 лет). Они эмоционально откликаются на теплые, искренние слова, особенно когда речь идет о семье, поддержке и признательности.

Миссией проекта является популяризация народной и авторской песни, поиск талантов из регионов России, укрепление патриотического духа.

Радио "Песни от всей души" можно слушать на частоте 106.8 в Челябинске и онлайн на всех доступных платформах.