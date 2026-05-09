Над Биробиджаном подняли копию Знамени Победы на время праздника Мэр Биробиджана Кузьмин: над городом вновь подняли копию Знамени Победы

Москва9 мая Вести.В Биробиджане прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы. Об этом сообщил глава города Алексей Кузьмин.

Он отметил, что флаг провисит над городом все праздничные дни.

Главный флаг Великой Победы вновь появился над Биробиджаном. … Красное полотнище подняли над 30-метровой мачте рядом с государственным флагом РФ написал мэр в MAX

Церемония поднятия копии Знамени Победы открыла собой ряд праздничных мероприятий в Еврейской автономной области, которые посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.