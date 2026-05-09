Москва9 маяВести.В Биробиджане прошла торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы. Об этом сообщил глава города Алексей Кузьмин.
Он отметил, что флаг провисит над городом все праздничные дни.
Главный флаг Великой Победы вновь появился над Биробиджаном. … Красное полотнище подняли над 30-метровой мачте рядом с государственным флагом РФнаписал мэр в MAX
Церемония поднятия копии Знамени Победы открыла собой ряд праздничных мероприятий в Еврейской автономной области, которые посвящены 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.