Захарова связала туристический бум из Прибалтики в Нарву со страхом перепрошивки Захарова: жители Прибалтики стали понимать, что их хотят "перепрошить"

Москва9 мая Вести.Участие жителей прибалтийских стран в праздновании Дня Победы на границе трех республик с Россией стало формой протеста людей против попыток лишить их исторической памяти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала рост интереса к поездкам в приграничный город Нарва в преддверии 9 Мая.

В странах Балтии люди сопротивляются. Они знают историю, они понимают, что с ними хотят сделать. Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить. И они хотят донести своим детям, своим будущим поколениям эту правду. Они хотят передать огонь истины заявила дипломат в интервью ТАСС

Захарова констатировала, что люди осознали необходимость противостоять процессу расчеловечивания, и провела параллель с лишенными памяти манкуртами из романа Чингиза Айтматова "Буранный полустанок".

Официальный представитель МИД указала на наличие "колоссального риска" для тех, кто борется с уничтожением исторической памяти в Прибалтике.

Это люди, которые сопротивляются тому, какая участь им уготовлена: что дальше будут им рассказывать небылицы и вписывать их в ряды людей второго сорта, говорить, что они не имеют права на прекрасные сады, золотые миллиарды, элитные клубы или как-то еще. Что они вечно будут в списках тех, кому уготованы дикие джунгли, и вообще их положение будет оправдываться тем, что они – люди, как западники испокон веков говорят, не того сорта резюмировала Захарова

Ранее сообщалось, что латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы. Также стало известно, что полиция фиксирует на видео тех, кто приходит на братские кладбища 9 мая для того, чтобы почтить память советских солдат.