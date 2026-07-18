Сапер "Центра" рассказал, почему пошел служить в ВС РФ "Защищаю будущее своих детей": сапер "Центра" о службе в российской армии

Москва18 июл Вести.До начала спецоперации старший группы разминирования инженерно-саперного батальона 35-й бригады 41-й гвардейской армии группировки войск "Центр" вел мирную жизнь. Пошел служить, чтобы служить родине. Об этом сам Руслан Имамбаев рассказал ИС "Вести".

По его словам, остановить конфликт могло бы признание итогов референдумов. Однако в сложившейся ситуации считает необходимым оказывать сопротивление.

Я бы не хотел, чтобы в будущем это коснулось моих детей. Знаете, если сейчас им [противнику] не дать отпор и не взять свое, положенное нам - референдумы были, все регионы уже наши - то рано или поздно они окрепнут … Рано или поздно произошло бы это на всей России. И в будущем мои дети попали бы сюда. Я этого не хочу сказал Имамбаев

В группировке войск "Восток" беспилотники со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) задействуют для уничтожения воздушных и наземных целей.