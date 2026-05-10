Бывшие солдаты Украины рассказали, почему воюют против ВСУ

Бывшие украинские военные назвали причины перехода на сторону России

Москва10 мая Вести.Военнослужащие отряда, созданного из бывших украинских военнослужащих, рассказали, почему решили воевать против Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Так, боец отряда Александр Бабенко заявил, что не хочет возвращаться на Украину, которой управляет киевский режим.

Я не воюю против украинцев, против людей. Меня не устраивает та власть, тот режим, который существует на Украине приводит РИА Новости слова Бабенко

Военнослужащий Павел Больбот заявлял сотрудникам украинского военкомата о намерении перейти на российскую сторону при первой же возможности.

Между тем в российских силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ убили сослуживца, который хотел доложить командованию об их намерении сбежать с фронта.