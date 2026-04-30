Москва30 апр Вести.Объявление временного перемирия на 9 мая в зоне проведения СВО может снизить интенсивность обстрелов, сообщил ИС "Вести" военкор Алексей Гавриш.

Перемирие уже объявлялось очень много [раз]. С нашей стороны, как обычно, все соблюдается, и нашим войскам приходится только отвечать на те моменты, когда ВСУ пытаются продвигаться вглубь нашей территории. И мы видели, как часто они их [перемирия] срывают. Если говорить про пасхальное перемирие, то более тысячи раз ВСУ его нарушали, и так происходит постоянно. Поэтому сейчас, если будет введено перемирие к 9 мая, может быть, конечно, огня будет немного меньше, обстрелов станет несколько меньше, но при этом ВСУ будут им пользоваться исключительно в своих целях. Не для того, чтобы вывести своих раненых, отвести бойцов из полуокружения, а наверняка будут пытаться укреплять свои позиции, поэтому доверия к противнику нет совершенно никакого