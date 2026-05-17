Несостоявшийся турнир пловцов Сальникова и Гуделла назвали драматичным Режиссер Старосельский посетовал, что Сальников и Гуделл не провели заплыв

Москва17 мая Вести.Один из режиссеров фильма "Соперничество, которое мы пропустили" Эдуард Старосельский в комментарии ИС "Вести" назвал драматичным несостоявшийся турнир.

Речь идет об Олимпиаде 1980-го года в Москве и о несостоявшимся соревновании между пловцами Владимиром Сальниковым и Брайаном Гуделлом. В конце 1970-х годов Сальников несколько раз уступил пальму первенства американцу и намеревался одолеть его во время олимпийского заплыва. Но из-за политических обстоятельств сразиться на Олимпиаде в Москве пловцам не удалось.

Для меня это люди, чьи роли обычные актеры не могли бы сыграть никогда. В результате [событий в 1980-х] сложилась такая шекспировская трагедия. Страсти шекспировские в спорте могут, оказывается быть тоже отметил Старосельский

Ранее двукратный олимпийский чемпион Гуделл признался, что считал Сальникова соперником, однако сейчас его уважает как друга.

Сама Владимир Сальников является четырехкратным олимпийским чемпионом и занимает пост первого вице-президента Федерации водных видов спорта России. В 2025 года он анонсировал показ фильма "Соперничество, которое мы пропустили" на крупных телеплатформах.

По мнению Сальникова, необходимо продолжать способствовать возвращению российских пловцов на международные соревнования.