Москва17 мая Вести.Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Брайан Гуделл в комментарии ИС "Вести" заявил, что уважает своего соперника из России четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова.

История о несостоявшемся соревновании между Владимиром Сальниковым и Брайаном Гуделлом на Олимпиаде 1980 года в Москве в деталях была отражена в фильме "Соперничество, которое мы пропустили".

Еще в конце 1970-х годов Сальников, несколько раз уступив пальму первенства американскому спортсмену, дал себе слово выиграть у сильного соперника. Однако из-за политических обстоятельств сразиться на Олимпиаде в Москве пловцам не удалось.

Сам Гуделл спустя годы признает – в те времена Сальников был для него соперником, а сейчас он его считает другом.

Да, теперь он мой друг, мы очень уважительные друзья, и у нас никогда не было возможности по-настоящему пообщаться и стать настоящими приятелями, понимаете, друзьями. Мы очень уважаем друг друга, и я уверен, что, если бы у нас был шанс соревноваться несколько раз, я думаю, мы бы, наверное, стали ближе заметил он

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, которая стала голосом плавания на американском ТВ, Донна де Варона посетовала, что легендарное состязание между Сальниковым и Гуделлом так и не состоялось.

Всегда жаль, когда твой соперник не может с тобой соревноваться сказала она

Фильм "Соперничество, которое мы пропустили", снятый Ильнуром Рафиковым и Эдуардом Старосельским, на днях был показан во Флориде. Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников анонсировал показ фильма на телеплатформах

Ранее он также заявлял о необходимости способствовать возвращению российских пловцов на международные соревнования.