Москва17 мая Вести.Тренер по плаванию, внесенный в Зал славы США Марк Шуберт в комментарии ИС "Вести" рассказал, что был поражен смелостью пловца Владимира Сальникова. В 1980-х он тренировал его в США.

Мы тренировались в средней школе, а накануне вечером была буря, пламя в обогревателе погасло. Я не знал. Все нырнули [в бассейн] и плавали час, было ужасно холодно. Владимир выбрался, он был единственным достаточно смелым, чтобы вылезти, и спросил: "Тренер, это новый американский метод тренировок?" Я не знал, что ответить. Тогда я вытащил всех, потому что было очень холодно. Но он был единственным, у кого хватило смелости мне что-то сказать вспомнил тренер

Шуберт отметил, что у российского и американского пловцов был шанс провести легендарный турнир на Олимпиаде в Москве. Речь идет о заплыве Владимира Сальникова и Брайана Гуделла. История их состязания была отражена в фильме "Соперничество, которое мы пропустили".

Еще в конце 1970-х годов Сальников, уступив пальму первенства Гуделлу, дал себе слово превзойти его. Однако из-за политических обстоятельств сразиться на Олимпиаде в Москве пловцам не удалось.

У Брайана и Владимира был шанс выступить на Олимпийских играх, но много спортсменов так и не получили его из-за бойкотов. Это действительно трагедия высказался по этому поводу Шуберт

Ранее первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников анонсировал показ фильма "Соперничество, которое мы пропустили" на телеплатформах. Ранее он также заявлял о необходимости способствовать возвращению российских пловцов на международные соревнования.