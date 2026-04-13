Мазепин: мы не могли подумать, что на Кубке мира выйдем на сборную Украины

Москва13 апр Вести.Отказ украинской сборной по водному поло участвовать в соревнованиях с россиянами на Кубке мира был ожидаемой реакцией. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Такой способ показать свое недовольство мы видели. Для нас это был тоже неожиданный матч, ведь это все-таки плей-офф, и мы не знали, что там [будет]. Неделю назад мы даже не могли подумать, что так может случиться и мы выйдем на сборную Украины. Это случилось пару дней назад, мы были готовы, и мы как федерация больше фокусировались на самом матче и на выигрыше, чем на тех политических аспектах заявил Мазепин

При этом он уточнил, что на фоне этих событий развивалась коммуникация с представителями Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Не скрою, что у меня были пару телефонных звонков с World Aquatics, что мы должны выполнить спортивный кодекс, не переходить дальше линии, которые касаются спорта и состязаний. Мы действительно проинструктировали наших спортсменов, но они изначально сказали, что все это знают и являются профессионалами отметил он

Сборная Украины получила техническое поражение за неявку на матч Кубка мира против России. Международная федерация водных видов спорта присудила украинским ватерполистам поражение со счетом 0:5. Матч за седьмое место должен был пройти на Мальте 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.