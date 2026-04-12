На Кубке мира на Мальте по водному поло встретятся сборные России и Украины

Москва12 апр Вести.Сборная России по водному поло сыграет с командой Украины. Это произойдет в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира, который проходит на Мальте. Матч должен начаться в 16 часов по московскому времени 13 апреля.

Для российской сборной по водному поло турнир на Мальте стал первым с 2022 года соревнованием под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). World Aquatics – первая спортивная организация, допустившая российских спортсменов в командных видах спорта до международных турниров.

Российские ватерполисты участвуют в соревновании под нейтральным статусом, отмечает ТАСС.

Российские ватерполисты ранее уступили румынской команде со счетом 12:16 в полуфинале плей-офф за 5-8-е места второго дивизиона Кубка мира. Украинская команда проиграла сборной Австралии со счетом 15:21.

Турнир по водному поло среди мужчин проходит на Мальте с 7 по 13 апреля. Победители получат путевки в финальную часть Кубка мира. Она пройдет в июле 2026 года в Сиднее.