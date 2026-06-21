Москва21 июн Вести.Для правдоподобности в массовых сценах фильма "Ганди молчал по субботам" вместо актеров задействованы бездомные. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер кинокартины Юрий Зайцев.

При этом он посетовал, что вольного поведения подопечных ночлежки на съемочной площадке возникал хаос.

Я отказался от актеров массовых сцен и предпочел отобрать бездомных из ночлежки, чтобы добиться правдоподобности. Так что там есть такая смена и есть сцена. И это все реальные люди, которые подопечные ночлежки. Но это непредсказуемые люди. Человек может взять и уйти в какой-то момент просто ему надоело, ему неинтересно, и он ушел. Поэтому это был такой какой-то немножечко хаос