В Великом Новгороде одобрили установление памятника губернатору Якову Сиверсу Памятник новгородскому губернатору Якову Сиверсу установят в Великом Новгороде

Москва14 июл Вести.В центре Великого Новгорода планируется установление памятника губернатору Новгородской губернии XVIII века Якову Сиверсу. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Ранее сообщалось о поступившем предложении установления постамента в честь исторически значимой для региона личности. 14 июля инициатива была поддержана депутатами думы Великого Новгорода.

Памятник намерены установить в центре города, на Софийской набережной. Он будет представлять из себя фигуру Сиверса в историческом облачении со свитком в руке.

Также рядом с памятником будет установлен информационный стенд.