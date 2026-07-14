Москва14 июлВести.В центре Великого Новгорода планируется установление памятника губернатору Новгородской губернии XVIII века Якову Сиверсу. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Ранее сообщалось о поступившем предложении установления постамента в честь исторически значимой для региона личности. 14 июля инициатива была поддержана депутатами думы Великого Новгорода.
Памятник намерены установить в центре города, на Софийской набережной. Он будет представлять из себя фигуру Сиверса в историческом облачении со свитком в руке.
Также рядом с памятником будет установлен информационный стенд.