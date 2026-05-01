Москва1 маяВести.На Украине националисты осквернили несколько памятников, в том числе посвященных героям Великой Отечественной войны (ВОВ). О этом сообщили в российских силовых структурах.
Речь идет о монументах в Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях.
Украинские националисты осквернили памятники Героям Великой Отечественной войны в Киевской области и селе Должанка Одесской областисказали в силовых структурах ТАСС
В городе Лубны Полтавской области националисты демонтировали мемориальную доску в память о подвигах, которые совершили местные жители в 1941 году, а в селе Миролюбовка Херсонской области - снесли памятник Чапаеву, отметили силовики.
Несколько дней назад жители украинского села Баштечки в Черкасской области отказали националистам в требовании снести памятник героям Великой Отечественной войны.