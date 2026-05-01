ТАСС: националисты осквернили несколько памятников героям ВОВ на Украине

На Украине осквернили несколько памятников героям Великой Отечественной войны ТАСС: националисты осквернили несколько памятников героям ВОВ на Украине

Москва1 мая Вести.На Украине националисты осквернили несколько памятников, в том числе посвященных героям Великой Отечественной войны (ВОВ). О этом сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о монументах в Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях.

Украинские националисты осквернили памятники Героям Великой Отечественной войны в Киевской области и селе Должанка Одесской области сказали в силовых структурах ТАСС

В городе Лубны Полтавской области националисты демонтировали мемориальную доску в память о подвигах, которые совершили местные жители в 1941 году, а в селе Миролюбовка Херсонской области - снесли памятник Чапаеву, отметили силовики.

Несколько дней назад жители украинского села Баштечки в Черкасской области отказали националистам в требовании снести памятник героям Великой Отечественной войны.