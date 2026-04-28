Жители села на Украине не дали снести памятник героям Великой Отечественной Жители села на Украине отказались сносить памятник героям Великой Отечественной

Москва28 апр Вести.Жители украинского села Баштечки в Черкасской области отказали националистам в требовании снести памятник героям Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Сельский совет села Баштечки Черкасской области отказал украинским националистам в демонтаже памятника героям Великой Отечественной войны сообщил собеседник агентства

По его словам, решение принято большинством голосов. Как сообщается в официальном ответе, местные жители чтят память героев, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма.

В августе прошлого года в селе Рудковцы Хмельницкой области снесли последний на Украине памятник основателю советского государства Владимиру Ленину. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "и это тоже не красит киевский режим".