Москва10 авг Вести.Мемориал, который посвящен участникам СВО, демонтировали в поселке Безенчук Самарской области из-за критики жителей. Информацию со ссылкой на главу Безенчукского района Дмитрия Вавилова передает ТАСС.

Как уточнил Вавилов на оперативном совещании правительства региона, подрядчик обязан переделать памятник и установить его до конца августа. Ранее на критику со стороны жителей Безенчука обратил внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Граждане сообщили о непропорциональности установленных фигур солдат.

Скульптуры солдат, установленные ранее на памятнике участникам СВО, демонтированы. Принято решение о полной замене фигур, так как первоначальный вариант не соответствовал ожиданиям и содержал недочеты говорится в сообщении

Объект будет доработан в рамках ранее выделенного финансирования по программе "Народный бюджет Самарской области" в объеме 1,9 млн рублей из областного и местного бюджетов, а также средств юридических и физических лиц.

Обновленный проект памятника будет представлен общественности до установки.