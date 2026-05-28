Москва28 мая Вести.В Усть-Абаканском районе Хакасии неизвестные уничтожили геоглиф, созданный волонтерами в рамках всероссийской акции "Сад памяти". Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик.

Какие-то мерзавцы, я не нахожу здесь другого слова, не считаясь с трудом людей и несмотря на то, что деревья были высажены в акцию "Сад памяти" в память о погибших в Великой Отечественной войне, просто совершили акт вандализма! Выдернули эти крохотные маленькие зеленые побеги, саженцы, которым пророчилось стать вековыми соснами написал Бученик

По данным Минлесхоза Хакасии, уничтожено более 70% высаженных растений. Предварительная сумма ущерба — несколько сотен тысяч рублей. В нее входит стоимость специализированных сеянцев с закрытой корневой системой (доставленных из Новосибирского питомника), а также расходы на подготовку почвы и установку ограждения.

Памятный геоглиф размером 100 на 100 метров был создан 15 мая в сельском поселении Сапогов. Тогда более 350 жителей республики высадили свыше 6 тыс. сеянцев сосны.