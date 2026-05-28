Москва28 маяВести.В Хакасии власти планируют взыскать ущерб с владельца отары овец, уничтожившей геоглиф в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Усть-Абаканском районе.
Ранее замглавы республики Дмитрий Бученик сообщил в канале MAX, что было уничтожено около 70% саженцев сосен, высаженных в рамках акции "Сады памяти".
Поначалу предполагали, что это сделали вандалы. Позже полиция установила, что ущерб был нанесен бесконтрольно пасущейся отарой овец, которая принадлежит местному жителю.
Наказание его ждет неотвратимо: сейчас подсчитывается размер ущерба, пусть возмещает все или добровольно, или по судунаписал Бученик
Он также призвал жителей не допускать самовольного выпаса скота.
Памятный геоглиф был создан 15 мая в сельском поселении (аале) Сапогов. Больше 350 жителей Хакасии высадили свыше 6 тысяч сеянцев сосны.
В республиканском Минлесхозе сообщали, что территория была огорожена забором от скота. Восстановить памятный геоглиф власти планируют в течение месяца, передает ТАСС.