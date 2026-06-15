Москва15 июнВести.Удостоверение участника боевых действий вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева аннулировано, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Ранее в реготделении партии сообщили, что Милеев представил недостоверные данные об участии в СВО на предварительное голосование "Единой России".
По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этикенаписал он
Александр Милеев с 2021 года занимает пост вице-спикера Самарской губернской думы.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования перед выборами в Госдуму. По мнению председателя партии Дмитрия Медведева, праймериз – одна из эффективных предвыборных практик. Более 10 миллионов человек отдали за кандидатов свои голоса.