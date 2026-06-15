В Самаре аннулировали у вице-спикера губернской думы удостоверение участника СВО Федорищев: аннулировано удостоверение участника СВО вице-спикера думы региона

Москва15 июн Вести.Удостоверение участника боевых действий вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева аннулировано, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Ранее в реготделении партии сообщили, что Милеев представил недостоверные данные об участии в СВО на предварительное голосование "Единой России".

По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике написал он

Александр Милеев с 2021 года занимает пост вице-спикера Самарской губернской думы.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования перед выборами в Госдуму. По мнению председателя партии Дмитрия Медведева, праймериз – одна из эффективных предвыборных практик. Более 10 миллионов человек отдали за кандидатов свои голоса.