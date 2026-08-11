Москва11 авг Вести.Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший осудил политику киевских властей, связанную с уничтожением памятников.

По его словам, разрушение памятников противоречит здравому смыслу.

Нас очень огорчает разрушение памятников во всем западном мире. Мы давно боремся с этой проблемой, и я сожалею об уничтожении монументов, где бы оно ни происходило... Поэтому я осуждаю подобные действия