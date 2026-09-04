Масштабный пожар произошел в Киевской области Под Киевом вспыхнул крупный пожар на складском объекте

Москва4 сен Вести.Масштабный пожар произошел в селе Святопетровском Киевской области Украины. Там загорелись складские помещения. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Издание опубликовало фотографию с места происшествия, на которой виден большой столб дыма. Другие подробности случившегося, в том числе информация о причинах возгорания и возможных пострадавших, пока не приводятся.

Святопетровское расположено в Бучанском районе Киевской области, недалеко от Киева. Село уже становилось местом происшествий с повреждением складской и производственной инфраструктуры.

Днем ранее под Киевом загорелся крупнейший на Украине завод Coca-Cola.