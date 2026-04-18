Москва18 апр Вести.Земельный участок площадью девять гектаров суд изъял у жителя Пермского края в результате неиспользования участка для ведения сельскохозяйственной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Ранее 25 апреля 2025 года была проведена проверка участка в Чусовском муниципальном округе, где выяснилось, что земля заросла сорняками и кустарниками возрастом более трех лет и не использовалась в течение трех и более лет. Также отсутствовали признаки обработки почвы и другой сельскохозяйственной деятельности.

Собственнику выдали предписание со сроком исполнения до 29 сентября 2025 года.

12 августа 2025 года правообладатель был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа размером 3000 рублей отмечается в сообщении

6 октября 2025 года в ходе выездного обследования выяснилось, что предписание не было исполнено. 19 декабря 2025 года собственнику вновь был назначен штраф.

14 апреля 2026 года суд вынес решение об изъятии участка.