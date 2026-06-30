Суд оправдал экс-директора "Аэропортов Красноярья" по всем пунктам обвинения Экс-директора "Аэропортов Красноярья" оправдали по делу о коррупции

Москва30 июн Вести.Суд в Красноярске оправдал бывшего директора ФГУП "Аэропорты Красноярья" Максима Андраханова, которому вменяли получении взяток, злоупотребление полномочиями, подкуп должностных лиц и растрату. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам уголовного дела, Андраханов организовал схему получения откатов в размере около 10% от стоимости контрактов, заключаемых с компаниями. Также следствие полагало, что через аффилированных лиц и номинальных собственников он контролировал ряд коммерческих структур, включая авиакомпанию "Турухан", и владел недвижимостью в Хакасии.

После всестороннего изучения материалов дела и исследования представленных доказательств, суд пришел к выводу о необоснованности обвинения... Суд признал Андраханова М.А. невиновным и оправдал по всем предъявленным пунктам обвинения сказано в сообщении

За Андрахановым признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил.