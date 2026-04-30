140 цыплят погибли от стресса из-за диджейской музыки на свадьбе в Индии

Громкая музыка на свадьбе в Индии убила 140 цыплят 140 цыплят погибли от стресса из-за диджейской музыки на свадьбе в Индии

Москва30 апр Вести.Свадебное торжество в индийском штате Уттар-Прадеш обернулась гибелью 140 цыплят на ферме. Птицы не выдержали стресса от громкой музыки, которая играла на празднике, пишет местное издание The Economic Times.

Трагедия произошла в ночь на 25 апреля в округе Султанпур. По словам владельца фермы, диджей слишком громко включил музыку на свадьбе, и цыплята испытали сильный стресс, что и стало причиной их гибели.

Владелец птицефермы в штате Уттар-Прадеш подал заявление в полицию после того, как на его ферме, по некоторым данным, погибло 140 цыплят. Он утверждает, что причиной гибели птиц стала громкая музыка, которая играла на диджейской системе во время свадебной процессии неподалеку говорится в публикации

По данным издания, против музыканта возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, превысил ли диджей уровень шума.

Авторы статьи также ссылаются на мнение экспертов, которые говорят, что громкие звуки действительно могут сильно взволновать птиц и привести к их гибели.