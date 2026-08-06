В Южной Корее из-за жары студент создал навигатор, показывающий улицы с тенью В Южной Корее из-за жары популярен навигатор, показывающий улицы с тенью

Москва6 авг Вести.В Южной Корее набирает популярность мобильное приложение, которые прокладывает для пешеходов маршруты через затемненные участки улиц при жаре. Информацию об этом распространила газета The Korea Herald.

Сервис Geuneullo во время запроса пользователя учитывает положение Солнца и определяет, в каких местах на нужном пути падает тень от деревьев и зданий. Кроме того, в приложении можно узнать, сколько процентов пути можно будет пройти в тени. Также сервис подскажет, где лучше сесть в автобусе и в вагоне метро, чтобы не оказаться под солнечными лучами.

Приложение разработал 23-летний студент Сеульского национального университета, страдавший из-за жары по дороге на учебу. Его сервис стал доступен для скачивания в июле.

В начале августа Корейский полуостров и Японские острова охватила аномальная жара. В Южной Корее температура побила вековой рекорд. 5 августа СМИ сообщали, что в Южной Корее от жары погибли свыше 20 человек.