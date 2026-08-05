В Южной Корее от жары погибли больше 20 человек

В Южной Корее от жары погибли больше 20 человек В Южной Корее от жары погибли больше 20 человек

Москва5 авг Вести.Число погибших от экстремальной жары в Южной Корее достигло 21 человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на органы здравоохранения страны.

По состоянию на вторник число людей, пострадавших от жары и обратившихся в отделения неотложной помощи страны, составило более 2441 человек. Число погибших от жары уже превысило показатель за весь прошлый год - тогда скончались 20 человек.

Одна из последних жертв — 60-летний мужчина, работавший во вторник на ферме говорится в публикации

Метеорологическое управление в среду расширило предупреждение о сильной жаре в столице - наивысший уровень опасности объявлен на 43% территории Сеула. В четверг температура воздуха в Сеуле может подняться до 39 градусов.