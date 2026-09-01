Москва1 сен Вести.Россия передала Соединенным Штатам бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, находившегося в российской тюрьме, исходя из гуманитарных соображений.

Об этом президент России Владимир Путин сказал во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

По словам российского лидера, решение было принято из гуманитарных соображений, поскольку осужденному требовалось лечение.

Путин также охарактеризовал Гилмана как человека, имевшего проблемы с алкоголем и неоднократно устраивавшего дебоши.

Пускай домой едет, лечится рассказал Путин

В 2024 году суд в Воронеже приговорил Гилмана, неоднократно применявшего силу в отношении российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Впоследствии срок заключения был увеличен до десяти лет и одного месяца.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что освобождение Россией американского гражданина и бывшего морпеха Роберта Гилмана положительно скажется на взаимоотношениях с Соединенными Штатами.