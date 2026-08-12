Москва12 авгВести.Бывший посол Украины в США, экс-министр юстиции страны Ольга Стефанишина, подозреваемая в незаконном присвоении средств, отказалась внести за себя залог суммой $134 тысячи. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что экс-посол обвиняется в незаконном присвоении почти 14 миллионов гривен (около $311 тысяч). Суд дал возможность Стефанишиной выйти под залог до 11 августа, однако она не внесла необходимую сумму.
Ранее бывшего дипломата внесли в базу украинского экстремистского ресурса "Миротворец".