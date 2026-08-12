Стефанишина не внесла за себя залог в $134 тысячи по делу о коррупции

Экс-посол Украины в США не внесла за себя залог в размере $134 тысяч Стефанишина не внесла за себя залог в $134 тысячи по делу о коррупции

Москва12 авг Вести.Бывший посол Украины в США, экс-министр юстиции страны Ольга Стефанишина, подозреваемая в незаконном присвоении средств, отказалась внести за себя залог суммой $134 тысячи. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что экс-посол обвиняется в незаконном присвоении почти 14 миллионов гривен (около $311 тысяч). Суд дал возможность Стефанишиной выйти под залог до 11 августа, однако она не внесла необходимую сумму.

Ранее бывшего дипломата внесли в базу украинского экстремистского ресурса "Миротворец".