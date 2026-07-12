Премьер-министр Албании Рама принял у себя в офисе рэпера Канье Уэста

Рэпер Канье Уэст появился в офисе премьер-министра Албании Премьер-министр Албании Рама принял у себя в офисе рэпера Канье Уэста

Москва12 июл Вести.Американский рэпер Канье Уэст в преддверии своего концерта в Тиране встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой.

На видео, опубликованном в соцсети албанского премьера, Рама проводит для артиста Уэста экскурсию по своей рабочей резиденции, показывая картины и фотографии​​​.

В конце ролика премьер-министр дарит Уэсту книгу об архитектурных изменениях в Албании под названием The Albanian Files. Данный сборник вызвал крупный политический скандал, поскольку, как писали балканские СМИ, он стал для оппозиции в Албании доказательством коррупции в стране.

Шоу Канье Уэста прошло 11 июля в албанской столице.

Ранее концерты рэпера отменили из-за его антисемитских высказываний в ряде стран, включая Великобританию, Польшу, Францию, Швейцарию, а также Чехию.