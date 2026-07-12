Москва12 июлВести.Американский рэпер Канье Уэст в преддверии своего концерта в Тиране встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой.
На видео, опубликованном в соцсети албанского премьера, Рама проводит для артиста Уэста экскурсию по своей рабочей резиденции, показывая картины и фотографии.
В конце ролика премьер-министр дарит Уэсту книгу об архитектурных изменениях в Албании под названием The Albanian Files. Данный сборник вызвал крупный политический скандал, поскольку, как писали балканские СМИ, он стал для оппозиции в Албании доказательством коррупции в стране.
Шоу Канье Уэста прошло 11 июля в албанской столице.
Ранее концерты рэпера отменили из-за его антисемитских высказываний в ряде стран, включая Великобританию, Польшу, Францию, Швейцарию, а также Чехию.