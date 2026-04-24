Премьер Албании упрекнул Европу в разрыве связей с Россией Премьер Албании Рама: Европа совершила стратегическую ошибку в отношении РФ

Москва24 апр Вести.Избегая диалога с Москвой, Европейский союз совершает большую ошибку на стратегическом уровне. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Его слова публикует издание Politico.

Свою критику в адрес Евросоюза глава албанского правительства высказал в рамках Дельфийского экономического форума в Греции.

Могу сказать, что Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми пояснил Рама

Ранее премьер Албании уже высказывался за возобновление конструктивного диалога между европейскими странами и Россией. В 2025 году он призывал ЕС не доверять внешнюю политику США, а самим выходить на контакт с Москвой.