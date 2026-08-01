Эксперт объяснил, почему Моргенштерн резко ушел в религию Психиатр Шуров: Моргенштерн внезапно ушел в религию для привлечения внимания

Москва1 авг Вести.Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) резко ушел в религию, чтобы привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал психиатр Василий Шуров.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что артист обладает истерическим и демонстративным типом личности.

Сейчас Моргенштерн эксплуатирует хасидскую тему и на этой почве привлекает к себе внимание. Человек ради хайпа и внимания к себе готов на все сказал Шуров

При этом, по словам психиатра, к религиозности Моргенштерна не стоит относиться серьезно, поскольку она "пройдет в один день", как только изменится повестка.

Ранее стало известно, что Моргенштерн на фоне принятия иудаизма начал молиться на иврите на концертах. В начале июня рэпер прошел обряд гиюра и стал евреем.