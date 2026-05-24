Москва24 мая Вести.Гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ) прекратятся только со сменой власти на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

По его словам, пока действующие власти Украины не сменится, гонения будут продолжаться.

Гонения не прекратятся, пока действует в землях Малороссии тот режим, который действует сейчас. Потому что гонения на Церковь, да, им их как бы якобы обосновывают тем, что какими-то политическими причинами и так далее, но гонения на церковь имеют очень простую основу. Это действие Сатаны в сердцах тех людей, которые воздвигают эти гонения. Именно в прямом смысле. Это не политическое действие, это не государственное действие, это именно люди, предавшие себя Сатане, борются с Церковью. Поэтому ничего не изменится, пока эти люди будут у власти, пока покаяние не коснется сердец тех, которые еще способны к покаянию и пока тем или иным образом не исчезнут те, которые, которые к этому покаянию не способны выразил свое мнение он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал высокого представителя генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на УПЦ. Он выразил надежду, что АЦ под руководством М. Моратиноса внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности, характеризующихся дефицитом доверия и усилением фрагментации в условиях нарастания международной напряженности.