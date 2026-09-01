Москва1 сенВести.В МИД России продолжают работу по вопросу обнародования информации о преступлениях милитаристской Японии. Такое заявление сделала официальный представитель министерства Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Мы продолжаем работу по вопросу раскрытия информации о преступлениях японского милитаризмасказала Захарова
По ее словам, в МИД неоднократно подчеркивали, что данные преступления не имеют срока давности, а процессуальные действия с целью наказания виновных проводятся до сих пор.
Захарова добавила, что раскрытие информации об этих преступлениях "будет последовательно продолжаться".
ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема этого года - "Дальний Восток – развитие во благо людей".