МИД: работа по обнародованию преступлений милитаристской Японии будет продолжена

МИД РФ: продолжаем работу по обнародованию преступлений милитаристской Японии МИД: работа по обнародованию преступлений милитаристской Японии будет продолжена

Москва1 сен Вести.В МИД России продолжают работу по вопросу обнародования информации о преступлениях милитаристской Японии. Такое заявление сделала официальный представитель министерства Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Мы продолжаем работу по вопросу раскрытия информации о преступлениях японского милитаризма сказала Захарова

По ее словам, в МИД неоднократно подчеркивали, что данные преступления не имеют срока давности, а процессуальные действия с целью наказания виновных проводятся до сих пор.

Захарова добавила, что раскрытие информации об этих преступлениях "будет последовательно продолжаться".

ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема этого года - "Дальний Восток – развитие во благо людей".