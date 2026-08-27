Захарова указала Гросси на его "страусиную тактику" в конфликте на Украине Захарова раскритиковала Гроссии за "страусиную тактику"

Москва27 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его слова об отсутствии результатов ООН в решении конфликта на Украине.

В своем Telegram-канале дипломат отметила, что Гроссии сам практиковал эту "страусиную тактику".

Когда руководители ооновских структур, таких как МАГАТЭ, четыре года "не видят", откуда прилетают снаряды, например, по ЗАЭС, то, конечно, сложно говорить об эффективности организации на треке урегулирования украинского кризиса. Разве не Вы, г-н Гросси, эту страусиную тактику практиковали все это время написала Захарова

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси заявил ранее, что Всемирная организация уже не соответствует ожиданиям и не в полной мере выполняет возложенную на нее миссию​​​.

По словам главы МАГАТЭ, ООН в настоящее время не оказывает достаточного содействия в урегулировании ряда крупных конфликтов, в том числе между Россией и Украиной, а также между Суданом и Южном Суданом и в регионе Сахеля.

Гросси - один из основных кандидатов на пост генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Антониу Гутерриш, срок полномочий которого истекает 31 декабря.

Ранее Гросси заявил, что ООН постепенно утрачивает свое влияние и "медленно умирает".